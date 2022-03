Di Danila Bonsangue.

Alberto Bellavia di Caltanissetta segnala quanto accaduto oggi pomeriggio all’hub vaccinale pediatrico di via Malta. Ecco cosa racconta: “Mio figlio ha 5 anni è un bambino allergico, oggi doveva fare la seconda dose del vaccino anti Covid. La scorsa settimana abbiamo ricevuto un sms, vaccini il martedì e il giovedì pomeriggio. Essendo allergico prima della somministrazione deve fare una certa preparazione. Sono andato quindi a prenderlo prima da scuola e arrivati in via Malta, la sorpresa, tantissima gente, proveniente anche da Gela o da altri paesi della provincia ma nessun vaccino. Hub aperto ma chiamando il call center ci dicono che i vaccini vengono somministrati solo il martedì. È normale giocare con i bambini? È normale rimandare indietro genitori che si sono organizzati il pomeriggio libero e che come detto vengono anche da fuori? Sostenendo anche spese di carburante che in questo momento sono un salasso?Oggi è apparso il cartello all’hub con la scritta vaccini solo il martedì ma noi abbiamo ricevuto un messaggio con l’appuntamento per oggi”

Mi piace: Mi piace Caricamento...