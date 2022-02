Caltanissetta. Fruttivendolo colpito alla gamba, non è stato un agguato: il colpo partito per sbaglio  

Nessun regolamento di conti, nessun agguato. Si fa più chiara la storia nata a tinte fosche ieri mattina, che ha riguardato il colpo di pistola che ha colpito la gamba di Mirko Seminara, l’ambulante che ieri è stato ricoverato e operato in ospedale. Buone le condizioni dell’uomo. Durante un gioco tra amici così dovrebbe essere partito il colpo di pistola di piccolo calibro sparato accidentalmente. Pare che il fatto non sia avvenuto per strada ma dentro la sala giochi. Uno dei due stava mostrando la pistola all’altro e probabilmente senza sicura ed il colpo è partito, Nessuna conferma da parte degli inquirenti. L’altro uomo coinvolto si è presentato spontaneamente dai carabinieri per raccontare i fatti. Al momento nessun indagato. (IB) TFN

