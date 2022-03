Incidente intorno alle 18 in via Calabria a Caltanissetta. A scontrarsi un’auto, Fiat 500 e un monopattino elettrico che saliva contro mano. Ad avere la peggio l’extracomunitario che guidava il monopattino che è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia. Foto Giornale Nisseno

