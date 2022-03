Incidente stradale mortale questa mattina a Villabate, in provincia di Palermo. Per cause ancora da accertare, intorno alle 6.30, una Volkswagen Golf che procedeva in viale Europa in direzione di Misilmeri, si è schiantata violentemente contro alcuni veicoli parcheggiati finendo la sua corsa contro il muro di un’attività commerciale. Il conducente, Salvatore Scirè, 39 anni, palermitano, è morto nonostante l’intervento dei sanitari del 118. L’uomo lascia la moglie e due bambini piccoli. Sull’asfalto nessun segno di frenata, si presume un malore improvviso o un colpo di sonno. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Il tratto di strada è stato chiuso al traffico per consentire di pulire i detriti. Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia municipale di Villabate. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i carabinieri.

Quella di oggi è la seconda tragedia che colpisce Villabate nell’ultimo mese. Il 4 febbraio, infatti, ha perso la vita Mario Di Peri, 22 anni, dopo lo scontro tra una moto e un piaggio Porter a Bonagia a Palermo. Di Peri lavorava nella macelleria di famiglia a Villabate e aveva fondato un’azienda di delivery.

Mi piace: Mi piace Caricamento...