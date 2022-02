Auto contro muro, morta 18enne a Palermo 

Incidente mortale a Palermo, in viale del Fante, intorno alle 7.30. Una Fiat 600 è finita contro un muro ad angolo con viale Rocca e una ragazza di 18 anni, Carlotta Rosano, è morta.

Si trovava a bordo di una Fiat 600 di colore grigio insieme a due amiche – una delle quali pare si trovasse al volante – e un giovane. Per cause ancora da accertare l’automobilista avrebbe perso il controllo del mezzo e avrebbe sbattuto con violenza contro un muro.

A causa dello scontro l’auto si è ridotta a un cumulo di lamiere aggrovigliate, soprattutto nella parte anteriore. I vigili del fuoco hanno aiutato i quattro feriti a uscire dal mezzo così da affidarli ai sanitari e portarli in ospedale. La più grave era proprio Carlotta, portata nel vicino pronto soccorso di Villa Sofia. Per lei, però, non c’è stato nulla da fare e il suo cuore ha smesso di battere. Le condizioni degli altri feriti, trasportati sempre a Villa Sofia, non sarebbero gravi, a breve quindi saranno dimessi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’Infortunistica per eseguire i rilievi, così da chiarire la dinamica dell’incidente e verificare l’eventuale coinvolgimento di un’altra auto che potrebbe essere fuggita. Da chiarire anche le condizioni della conducente al momento dell’impatto. Per lei sono stati richiesti i relativi test da eseguire direttamente in ospedale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...