Antimafia a Caltanissetta: giornalismo “condizionato” 

Il condizionamento dell’informazione, il caso Montante: Caltanissetta e’ stata per la seconda giornata al centro delle audizioni della commissione parlamentare antimafia nazionale, guidata da Nicola Morra. “Ci sembrava importante – ha detto quest’ultimo – ragionare sul caso Montante e sui processi che riguarda lo stesso uomo che rappresentava l’antimafia militante e legalitaria in tanti sia mondi politici sia economici imprenditoriali”.

Diversi passaggi delle audizioni, tra cui quella del sindaco di Gela, Lucio Greco, sono stati secretati. “Credo sia importante – ha aggiunto Morra – far emergere la necessita’, in una societa’ impregnata da reticenza ed omerta’, di sollecitare il giornalismo autentico a schierarsi. Ma tutto cio’ puo’ avvenire solo nel momento in cui una societa’ e ‘ votata alla denuncia, all’indignazione ed all ‘assunzione di valori di giustizia e legalita’”. Agi

