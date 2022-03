Ad Agrigento vandali in azione ancora una volta in centro città. Qualcuno nella notte di sabato è penetrato all’interno della villa del Sole, e dopo avere preso un vaso di terracotta, l’ha scagliato in strada. Il vaso si è frantumato in mille pezzi. In tanti, ieri mattina, percorrendo la via Europa si sono imbattuti in un “tappetto” di cocci di terracotta, sparsi per alcuni metri, con i pezzi finiti addirittura al centro della carreggiata.

In tutto il centro cittadino, dalle parti dei luoghi della movida, è stata un’altra notte, quella fra sabato e ieri, di schiamazzi, di musica ad alto volume, e di episodi di inciviltà con i vicoli trasformati in orinatoi a cielo aperto. Presenti le forze dell’ordine, polizia, carabinieri, esercito e guardia di finanza che, ancora una volta si sono occupati delle verifiche sul possesso dei Green pass, per quanti erano in bar, pub e ristoranti.

