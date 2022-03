Una 50enne di Agrigento ha ricevuto alcuni messaggi, sul telefono cellulare, per pagamenti mai effettuati con la sua carta di credito. Da lì a poco ha fatto la scoperta che il marsupio, dove aveva anche il portafogli con i documenti e la carta di credito, era sparito. Qualcuno lo aveva rubato e trovando la carta di credito, ha fatto acquisti in una ricevitoria di Agrigento, per circa 40 euro.

La vittima s’è recata in Questura, dove ha formalizzato la denuncia a carico di ignoti. I poliziotti della sezione Volanti hanno avviato le indagini per il furto del marsupio, e stanno cercando di identificare chi è entrato in possesso, spendendo appunto circa 40 euro, della carta di credito.

