Agrigento. Fuggono a posto di blocco con scooter rubato, denunciati 

Non si fermano all’alt intimato dai carabinieri della Compagnia di Agrigento e fuggono in sella ad uno scooter risultato rubato qualche giorno prima. E’ successo nel quartiere di Villaseta dove due persone – un 32enne e un 18enne – sono stati rintracciati e denunciati per il reato di ricettazione in concorso.

Per entrambi è scattata anche una sanzione per essere fuggiti al posto di blocco. Il fatto è avvenuto durante la sera quando i militari dell’Arma hanno notato i due soggetti a bordo di uno scooter 125 senza targa.

Hanno deciso così di fermarli ma i due agrigentini alla vista della paletta hanno accelerato cercando di seminare i carabinieri. Fuga che è finita in via della Concordia dove hanno abbandonato il mezzo a due ruote proseguono a piedi. A termine di una veloce attività investigativa i militari hanno individuato i due responsabili.

