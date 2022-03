Sorpresi ubriachi alla guida, nei pressi dei locali della movida, nel centro di Agrigento. Due agrigentini di 21 e 20 anni, sono stati denunciati in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per guida in stato di ebbrezza. Tutto quanto nel corso di controlli stradali, effettuati dai carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile, lo scorso sabato notte.

In due diverse zone e momenti, sono stati “pizzicati” i due giovani automobilisti che nonostante avessero bevuto un notevole quantitativi di alcolici si erano messi alla guida delle loro auto. A carico di entrambi, oltre alla denuncia penale, è stata applicata la sanzione accessoria dell’immediato ritiro della patente di guida.

