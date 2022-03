Ad Agrigento, la Polizia di Stato è intervenuta presso l’asilo nido comunale “Villaggio Mosè”, sito in via Lucrezio 2, a seguito di segnalazione da parte del responsabile scolastico in quanto ignoti avevano danneggiato la vetrata di una finestra posta al piano terra del plesso scolastico; inoltre sempre la Squadra Volanti dell’ UPGSP, è intervenuta presso l’Istituto comprensivo statale “Salvatore Quasimodo” sito in via Michele Amari 44, a seguito di segnalazione da parte del vice preside, in quanto ignoti tentavano di introdursi all’interno del palestra della scuola, danneggiando la maniglia della porta antincendio e il lucchetto posto a chiusura. Indagini in corso.

