Nuovo incendio nella tendopoli di migranti tra Castelvetrano e Campobello di Mazara. L’episodio e’ avvenuto in nottata all’interno dell’ex cementificio Cascio e secondo i primi riscontri si trovavano poco piu’ di 50 persone e non ci sono feriti gravi. Sul luogo – in contrada Bresciana a Castelvetrano – stanno operando i carabinieri e gli agenti dei vigili del fuoco, alla ricerca di indizi sulle origini del rogo.

Nel settembre dello scorso anno, nella stessa area, si era sviluppato un altro incendio, scaturito dall’accensione di un fornellino a gas, in cui e’ morto un 36enne originario della Guinea Bissau. In quei giorni i lavoratori stagionali – presenti in zona per la racconta delle olive – si erano spostati nell’ex oleificio ‘Fontane D’Oro’ di Campobello di Mazara, per poi ritornare all’ex cementificio.

Mi piace: Mi piace Caricamento...