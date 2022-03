A Canicattì un incendio divampato su una Volkswagen Golf, di proprietà di un ambulante, si è esteso ed ha danneggiato anche una Fiat Panda, e una Renault Scenic, intestate a residenti della zona, che erano posteggiate a pochi passi. Teatro della nuova notte di fuoco, quella fra domenica e ieri, la via Amerigo Vespucci.

Dopo la segnalazione al 112, sul posto si sono portati i vigili del fuoco del distaccamento cittadino, che si sono occupati dell’opera di spegnimento del rogo. Sul posto, per avviare le indagini, anche i carabinieri della Compagnia di Canicattì. Le cause dell’evento non sono chiare.

Nel corso del sopralluogo non sarebbero state trovate bottiglie o taniche contenenti liquido infiammabile o tracce di liquido infiammabile. I militari dell’Ama avrebbero già ascoltato il proprietario della Golf, ma sull’eventuale contenuto delle sue dichiarazioni non trapela nulla.

