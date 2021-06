Covid, Vaccini. Italia Sovrana denuncia il presidente della Liguria Giovanni Toti e Matteo Bassetti

Il Movimento Italia Sovrana, nella persona del suo Presidente, Andrea Caputo, condividendo tutte le motivazioni che hanno portato Francesco Nappi, Presidente del Movimento Italia Unita, a presentare un Esposto / Denuncia contro Francesco Toti, Presidente della Regione Liguria e Matteo Bassetti, Direttore della clinica Malattie Infettive del Policiinico San Martino di Genova, é firmatario anch’esso del prowedimento presentato ai Carabinieri di Loano {Savona}. Giovanni Toti e Matteo Bassetti, con indicibile enfasi, sono stati gli autorevoli referenti della Campagna di vaccinazione partita il 2 Giugno di quest’anno che, con altisonanti slogan, aveva lo scopo di cercare di coinvolgere i cittadini, giovani e non, ad aderire al programma vaccinale anticovid del Governo Draghi. E‘ apparso anche un‘enorme striscione sul Palazzo della Regione Ligu ria che recitava : ” +VACCINATI + LlBERI “ facendo passare l’idea the solo la vaccinazione di massa puo’ consentirci di tornare alla vita che avevamo prima. Toti e Bassetti hanno, in pratica, sposato a piene mani la tesi di Bill Gates che ha piu’ volte affermato che “Solo con l’aiuto della Vaccinazione potremo ritornare ad una vita normale”. Il Movimento Italia Sovrana condurrà la sua battaglia su diversi fronti; non ultimo quello dell’assunzione di responsabilita diretta da parte di tutti coloro che sostengono mediaticamente la tesi vaccinale perche, come affermato dalle stesse Aziende produttrici dei vaccini in uso, questi a RNA, sono a carattere sperimentale e non se ne conoscono ne i risultati di effettiva immunizzazione dal virus, ne tanto meno, si ‘e a conoscenza degli effetti avversi sia nel breve che nel medio e lungo periodo. Risulta chiaro, quindi, che stando cosi le cose, i diversi pseudo medici e tutte le altrettanto pseudo autorità the si esporranno nelle campagne promozionali a sostegno delle vaccinazioni, dovranno assumersi la responsabilità , penale e civile, delle eventuali azioni avverse che si dovessero palesare ai danni di tutti quei cittadini che si vaccineranno e la stessa cosa vale per gli attoruncoli, i pennivendoli e i cani influencer che posano durante la somministrazione della loro ”dose vaccinale” cercando di influenzare, con il loro esempio, gli altri cittadini. La denuncia contro tutte queste persone e’ un atto sacrosanto

