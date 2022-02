Covid provincia Agrigento. Asp dirama bollettini dopo due giorni. Vittime a Canicattì e Menfi

Dopo due giorni di silenzio l’Asp di Agrigento dirama due bollettini Covid. L’ultimo relativo alla giornata di sabato 19 febbraio, segnala altri 374 casi di positività al Coronavirus e un morto a Canicattì. La città dell’uva Italia si conferma ancora una volta quella in cui ci sono state più vittime rispetto agli altri Comuni della provincia: 52 morti dall’inizio della pandemia. Il numero dei decessi su tutto il territorio, invece, sale a quota 460. I guariti sono 385 mentre si registrano altri 4 ricoveri in ospedale di cui uno in terapia intensiva. Somministrati 1306 tamponi.

Sono stati 441 i nuovi casi di coronavirus registrati in provincia di Agrigento nella giornata del 18 febbraio. I tamponi eseguiti sono stati 1.817. Una vittima a Menfi, la dodicesima da inizio emergenza sanitaria

Questa la situazione nei comuni in base al report dell’Asp:

Agrigento 1386 casi (-11); Alessandria della Rocca a 28 (+1); Aragona: 146 (+2); Bivona: 35 (stabile); Burgio: 30 (-1); Calamonaci: 10 (-1); Caltabellotta: 45 (-3); Camastra: 57 (+4); Cammarata: 272 (+1); Campobello di Licata: 250 (stabile); Canicattì: 971 (-32); Casteltermini: 143 (-2) con 3 migranti (dato stabile) ospitati in un centro di accoglienza; Castrofilippo: 78 (-1); Cattolica Eraclea: 38 (+3); Cianciana: 70 (+3); Comitini: 11 (stabile); Favara: 696 (+1); Grotte: 95 (+6); Joppolo Giancaxio: 27 (stabile); Licata: 1203 (+12); Lucca Sicula: 7 (stabile); Menfi: 246 (-3); Montallegro: 7 (stabile); Montevago: 34 (+4); Naro: 157 (-7); Palma di Montechiaro: 704 (-3); Porto Empedocle: 338 (+14); Racalmuto: 129 (+1); Raffadali: 322 (-14); Ravanusa: 311 (-5); Realmonte: 78 (-3); Ribera: 177 (+19); Sambuca di Sicilia: 26 (stabile); San Biagio Platani: 62 (+5); San Giovanni Gemini: 303 (-24); Sant’Angelo Muxaro: 12 (-1); Santa Elisabetta: 40 (+1); Santa Margherita di Belice: 93 (+15); Santo Stefano di Quisquina: 52 (-3); Sciacca: 553 (+12); Siculiana: 82 (-2); Villafranca Sicula: 26 (stabile). Ci sono 40 migranti (dato stabile) in quarantena sulle navi di accoglienza in rada della costa agrigentina.