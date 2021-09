Covid provincia Agrigento, 19 nuovi casi. A Sciacca 3 insegnanti positivi e 8 classi in quarantena.

A Sciacca salgono a tre i casi di positività al Covid 19 all’istitito comprensivo Mariano Rossi. Un’insegnante della scuola primaria si aggiunge a due colleghi (un altro della primaria e una dell’infanzia) che hanno contratto il virus nei giorni scorsi. Uno dei due casi in questione è un docente di religione dichiaratamente no vax che aveva esternato le sue convinzioni sui social. Otto classi e circa 180 alunni della scuola sono in quarantena.

Questo il bollettino dell’Asp della provincia di Agrigento riferito al 25 settembre. 19 nuovi positivi, nessun ricovero, 34 guariti e nessuna vittima.

Situazione nei comuni:

Agrigento: 28 ; Bivona: 3 ; Caltabellotta: 1 Cammarata: 2 ; Campobello di Licata: 18; Canicattì: 83; Casteltermini: 6 e sono tutti migranti in isolamento in una struttura di accoglienza; Castrofilippo: 7 ; Cattolica Eraclea: 3; Cianciana: 1; Favara: 17 ; Grotte: 5 ; Licata: 58 ; Montallegro: 2 ; Menfi: 4 ; Naro: 1 ; Palma di Montechiaro: 35; Porto Empedocle: 38; Racalmuto: 7; Raffadali: 7 ; Ravanusa: 14; Realmonte: 3 ; Ribera: 15 ; San Biagio Platani: 2 ; San Giovanni Gemini: 4 ; Santo Stefano Quisquina: 1; Sciacca: 11; Siculiana: 7 , sono tutti migranti contagiati ed isolati a “Villa Sikania”. Sono comuni “Covid free” Aragona, Alessandria della Rocca, Burgio, Camastra, Comitini, Calamonaci, Lucca Sicula, Montevago, Joppolo Giancaxio, Sambuca di Sicilia, Santa Elisabetta, Santa Margherita di Belìce, Sant’Angelo Muxaro e Villafranca Sicula. Sono 55 i migranti attualmente in quarantena sulle navi di accoglienza.