Covid. Morti due no vax ad Agrigento e Cammarata. Chiusi gli uffici a Santo Stefano di Quisquina

Salvatore Sciangula, 60 anni ( in foto) dipendente del Comune di Agrigento, positivo al Covid, è deceduto ieri al Covid hospital di Ribera dove era ricoverato. Una tragedia che ha sconvolto tutto il personale del Palazzo di Città. In tanti che lo conoscevano, raccontano che fosse un no vax convinto ed avrebbe contratto il virus nel mese di dicembre. Al Comune di Agrigento circola la foto del caro collega. In molti lo ricordano come una persona per bene e dedito al lavoro. Appassionato di karaoke e amico di tutti, aveva prestato servizio al Parcheggio Pluripiano di Via Empedocle prima che la struttura fosse ceduta in gestione ai privati e di recente era occupato come tecnico di Aula Sollano.

Il covid fa una nuova vittima a Cammarata. L’uomo non era vaccinato, e non sono bastate le cure più innovative, come la terapia con l’utilizzo dei monoclonali. A darne nota è il sindaco Giuseppe Mangiapane che, d’accordo con la famiglia della vittima, ha voluto lanciare un messaggio ai concittadini invitandoli a vaccinarsi e a rispettare le norme per limitare i contagi. “Una brutta notizia per la nostra comunità mi è giunta stamattina. Ieri sera è venuto a mancare il nostro concittadino Vincenzo Capitano, da tutti meglio conosciuto come “ciccu”. È stato il covid a portare via questo padre, marito, nonno amorevole e forte come una roccia, strappandolo via dall’affetto dei suoi cari troppo presto. Non sono bastate le cure più innovative, come la terapia con l’utilizzo dei monoclonali, nel suo caso è stato il covid ad avere la meglio, perché se colpisce nella sua forma più violenta non perdona e non lascia scampo. Il sign. Capitano aveva detto no al vaccino, forse convinto che il covid non potesse irrompere nella sua tranquilla e salutare vita di campagna in contrada Sparacia. Forse pensava che proprio questo suo stile di vita, tranquillo e salutare, lo avrebbe tutelato. Purtroppo non è stato così ed una cosa è certa, quando ha visto con i suoi occhi e provato la dura realtà del reparto covid, aveva detto ai familiari: “Se esco da qui, vaccino pure le galline!” queste parole ci feriscono come lame e devono suonare come campanello d’allarme verso coloro che ancora, scettici, prendono (o perdono) tempo. Impariamo la lezione da quello che è successo, affidiamoci alla scienza, approfittiamo dell’unico strumento che la medicina oggi ci offre, cioè il vaccino, perché purtroppo non abbiamo una macchina del tempo con la quale tornare indietro, agiamo ora e tuteliamo la nostra salute e quella degli altri! Le scelte di oggi possono rivelarsi fondamentali sugli eventi di domani! Ho voluto condividere con voi questa riflessione e questo triste aneddoto in accordo con la famiglia, che nonostante questo difficile momento, insieme a me vogliono invitare a una più attenta riflessione coloro che con ostilità rinnegano l’esistenza del covid o che lo sottovalutano, definendolo un semplice raffreddore. E forse lo è, nel caso dei vaccinati. Una morte così prematura non può e non deve essere vana, anzi, speriamo possa servire da monito e far comprendere la pericolosità del virus per coloro che non sono protetti da nessuna dose. Ricorderò il signor Ciccu Capitano come una persona amorevole, solare e sorridente. A nome mio e dell’amministrazione tutta, porgo le più sentite condoglianze alla famiglia.”

Crescono i casi positivi al Covid anche a Santo Stefano di Quisquina. Molti dipendenti comunali sono risultati positivi e di conseguenza il primo cittadino, Francesco Cacciatore, con Ordinanza Sindacale n. 1 del 3/1/2022 ha disposto la chiusura al pubblico degli uffici comunali per il 3 Gennaio 2022 (ore pomeridiane) e giorni 4 e 5 Gennaio 2022, per effettuare la sanificazione dei locali. Al fine di garantire i servizi urgenti e improcrastinabili è possibile inviare una comunicazione all’indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.santostefanoquisquina.ag.it per l’ufficio anagrafe contattare il numero telefonico: 337-1563085.

“La situazione è in evoluzione ma vi confermo che si sta verificando un forte peggioramento. Vi esorto a tenere comportamenti responsabili.Non appena l’Asp mi fornirà le comunicazioni ufficiali sarà mia cura fornirvi immediatamente gli aggiornamenti”, scrive il sindaco Cacciatore.