Covid: Mojo, Solarino, Buscemi e Rosolini ”zone rosse” da domani e sino al 14 aprile

Il provvedimento, che prevede anche la chiusura delle scuole, è stato richiesto dai sindaci delle città e si è reso necessario a causa di un repentino aumento dei contagi registrati negli ultimi giorni, certificato dall’Asp.



Si ricorda che il transito, in ingresso ed in uscita, dai Comuni dichiarati “zona rossa” con ordinanza del presidente della Regione, è vietato anche per la visita a parenti e/o amici. Si precisa infine che per le attività di ristorazione si applicano le misure previste a livello nazionale. Oltre a bar, pasticcerie e ristoranti, anche i panifici sono autorizzati alla vendita esclusivamente per l’asporto e la consegna a domicilio.