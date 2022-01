Covid, Asp di Agrigento dirama bollettino riferito al 20 gennaio. Due giorni di silenzio e mancano i dati di venerdì

L’Asp di Agrigento ha diramato oggi, 22 gennaio, il bollettino sui contagi Covid nei comuni riferito al 20 gennaio.

Mancano i dati di venerdì 21 gennaio che l’Azienda sanitaria provinciale non ha ancora comunicato.

Quindi il 20 gennaio risultano 165 nuovi positivi e un nuovo decesso a Palma di Montechiaro: centro in cui, dall’inizio della pandemia, sono morte 26 persone colpite dal Covid. In tutta la provincia, invece, la conta delle vittime sale a quota 420. Si segnalano inoltre 6 nuovi ingressi in ospedale e 272 guarigioni. Processati complessivamente, nella giornata di giovedì, 2703 tamponi.

Questa la suddivisione dei casi nei comuni della provincia:

Agrigento 2086 (+9); Alessandria della Rocca: 106 (dato stabilr); Aragona: 218 (-3); Bivona: 86 (-1); Burgio: 32 (-1); Calamonaci: 45 (-9); Caltabellotta: 105 (-1); Camastra 91 (stabile); Cammarata: 303 (+9); Campobello di Licata: 362 (-4); Canicattì: 1638 (+6); Casteltermini: 314 (-3); Castrofilippo: 141 (-3); Cattolica Eraclea: 64 (-2); Cianciana: 158 (stabile); Comitini: 47 (dato invariato); Favara: 1656 (-7); Grotte: 236 (-6); Joppolo Giancaxio: 51 (-22); Licata: 1042 (-36); Lucca Sicula: 32 (-7); Menfi: 288 (-5); Montallegro: 33 (-3); Montevago: 31 (-1); Naro: 212 (-5); Palma di Montechiaro: 1280 (+1); Porto Empedocle: 692 (-5); Racalmuto: 270 (-22); Raffadali: 477 (+3); Ravanusa: 299 (stabile); Realmonte: 211 (-1); Ribera: 368 (-28); Sambuca di Sicilia: 106 (-3); San Biagio Platani: 38 (stabile); San Giovanni Gemini: 338 (+9); Sant’Angelo Muxaro: 22 (-1); Santa Elisabetta: 40 (dato invariato); Santa Margherita di Belice: 214 (-2); Santo Stefano di Quisquina: 210 (-4); Sciacca: 1232 (-4); Siculiana: 260 (stabile) con un migrante ospitato al “Villa Sikania”; Villafranca Sicula: 23 (-2).

Ci sono 31 migranti (+3) in quarantena sulle navi di accoglienza.

Gli agrigentini attualmente ospedalizzati sono 65 (+1). In degenza ordinaria/subintensiva sono 58 (+1): in 30 (+1) si trovano al “Fratelli Parlapiano” di Ribera e 28 (dato invariato) al San Giovanni di Dio di Agrigento. Sono 3 (dato stabile) i pazienti ricoverati in terapia intensiva: 2 (dato invariato) si trovano al presidio ospedaliero riberese e 1 (dato invariato) al San Giovanni di Dio. Quattro persone si trovani in strutture low care: 2 al Covid Hotel di Sciacca, una al Covid Hotel di Ribera e una in un’altra struttura fuori provincia. Sono 8 (dato invariato) i pazienti ricoverati ma non residenti che non sono inclusi nel totale.