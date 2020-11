Covid, 23 novembre: Sicilia 1.249 nuovi positivi. Italia 22.930

Coronavirus Sicilia, 23 novembre nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.249 nuovi contagi e 7.712 tamponi, con un tasso di positività che scende al 16% (ieri era al 19%). Il totale di contagi certificati nell’Isola da inizio pandemia, secondo quanto riportato nel bollettino odierno diffuso dal Ministero della Salute, diventano così 54.378. Scende lievemente anche il numero dei decessi, 41 nelle ultime 24 ore (ieri 45). Attualmente i positivi sono 37.913 di cui 1.604 ricoverati in ospedale (solo 7 in più rispetto alla giornata di ieri), 243 in terapia intensiva (+2) e 36.066 in isolamento domiciliare. Sale il numero dei guariti: 15.238, mentre i morti arrivano a 1.227. I nuovi positivi sono così distribuiti per province: Palermo 413, Catania 434, Messina 45, Ragusa 160, Trapani 14, Siracusa 101, Agrigento 4, Caltanissetta 44, Enna 34. Secondo il bollettino di oggi, lunedì 23 novembre, i nuovi positivi in Italia, registrati nelle ultime 24 ore sono 22.930 , su 148.945 tamponi effettuati, mentre i morti sono 630. I ricoverati in terapia intensiva sono 3.810. La Lombardia resta la regione con il maggior incremento di nuove infezioni, seguita da Campania e Veneto.

