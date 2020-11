Covid, 11 novembre Sicilia: 1487 nuovi positivi. Italia 32.961

In Sicilia, sono 35 i pazienti ricoverati oggi per Coronavirus a fronte dei complessivi 1487 soggetti positivi rilevati così come riportato dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute. Il dato dei ricoveri comprende anche le terapie intensive che, nello specifico, oggi vede un incremento di sette pazienti rispetto a ieri. Il dato dei guariti è pari a 728 persone. Ventisette (27 ) i decessi. I tamponi molecolari processati sono stati 8856. I tamponi rapidi (non calcolati nel bollettino nazionale) 1547.

Questo il report dei contagi nelle province:

15 AG

60 CL

131 CT

30 EN

138 ME

531 PA

281 RG

76 SR

225 TP.

In Italia ci sono 32.961 nuovi casi di coronavirus a fronte di 225.640 tamponi eseguiti (il giorno precedente l’incremento era stato di 35.098 su 217.758 tamponi). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 623 decessi (mentre martedì sono stati 580) per un totale di vittime che sale a 42.953. In terapia intensiva sono ricoverati 3.081 pazienti (+110). La Regione più colpita è la Lombardia (+8.180). I casi totali da inizio pandemia sono 1.028.424. I pazienti ricoverati negli altri reparti Covid sono 29.444, 811 in più rispetto a ieri. E’ stato così superato il tetto massimo raggiunto il 4 aprile con 29.010 ricoveri. Oltre 500mila sono invece le persone in isolamento domiciliare, per un complessivo di 580.833. Nelle ultime 24 ore si registrano anche 9.090 guariti. Gli attualmente positivi in Italia sono 613.358, 23.248 in più rispetto alla giornata di ieri