Coronavirus Sicilia: un solo nuovo caso e nessun decesso

Nelle ultime 24 ore in Sicilia si registra un solo nuovo caso di Coronavirus e nessun nuovo decesso. Questa la situazione sull’isola in merito all’emergenza Covid-19. Dall’ inizio dell’epidemia le persone risultate positive sono 3.457 (+1 rispetto a ieri), 2.341 sono guarite (+6) e 279 decedute.

Gli attuali positivi sono 837: 32 pazienti sono ricoverati in regime ordinario, 3 in terapia intensiva mentre 802 sono in isolamento domiciliare. I tamponi effettuati sono 179.438 (+1.119 rispetto a ieri).