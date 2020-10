Coronavirus, Sicilia 886 nuovi positivi. Italia 19644

Sale ancora il numero dei nuovi casi di coronavirus in Sicilia: nelle ultime 24 ore secondo i dati del ministero della salute si sono registrati 886 nuovi positivi con 9 persone morte. Stazionario il numero di persone ospedalizzate: in totale sono 696 (ieri erano 682) ma il numero più importante, quello dei ricoverati in terapia intensiva è pressoché stabile: oggi 90 e ieri 89. Nel bollettino diramato dal ministero della Salute, in Italia nelle ultime 24 ore si sono registrati 19.644 nuovi casi (contagi complessivi 504.509) e 151 morti, con il totale delle vittime che sale a 37.210. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva (1.128, +79 rispetto a ieri).

