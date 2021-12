Coronavirus Sicilia, 8 dicembre. 618 nuovi casi

Coronavirus 8 dicembre. Sono 618 i nuovi casi registrati in Sicilia a fronte di 23.329 tamponi processati. Ieri i nuovi positivi erano 975. Il tasso di positivita’ scende leggermente a 2,6% ieri era poco sopra il 3%. L’isola e’, al nono posto per contagi, al primo c’e’ il Veneto con 3.516 casi, al secondo la Lombardia con 3.379, al terzo il Lazio con 1,554 casi, al quarto posto Emilia Romagna con 1.391, al quinto la Campania con 1.175 casi, al sesto posto il Piemonte con 1.165 casi, al settimo posto la Toscana con il 791, e all’ottavo posto il Friuli Venezia Giulia con 763 casi, Gli attuali positivi sono 14.009 con un decremento di 101 casi. I guariti sono 709 mentre le vittime sono 10 e portano il totale dei decessi a 7.260. Sul fronte ospedaliero sono 366 i ricoverati, con 11 casi in piu’ meno a ieri; in terapia intensiva sono 46, lo stesso caso rispetto a ieri.

Questa la suddivisione dei nuovi casi nelle province:

Palermo 93 casi, Catania 228, Messina 23, Siracusa 49, Ragusa 13, Trapani 72, Caltanissetta 62, Agrigento 57, Enna, 21.