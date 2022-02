Coronavirus Sicilia, 7 febbraio. 3.463 nuovi casi

Sono 3.463 i nuovi casi di coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime ventiquattro ore a fronte di 28.099 tamponi processati. L’indice di positività è al 12.32%. Le vittime sono state 25 mentre i guariti sono 743. Attualmente in Sicilia ci sono 273.993 persone positive al covid, + 3.054 rispetto a ieri. Il numero dei ricoveri nei reparti ordinari è di 1.412, sono 127 i ricoveri in terapia intensiva con 11 nuovi ingressi.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Palermo 849; Catania 822; Messina 660; Trapani 349; Siracusa 306; Ragusa 265; Agrigento 248; Caltanissetta 245; Enna 78