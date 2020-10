Coronavirus: Sicilia 362 nuovi positivi. Italia 9.338

Sono 362 i nuovi casi di positivi al covid 19 in Sicilia nelle ultime 24 ore. Lo comunica il bollettino del 19 ottobre del ministero della Salute. Il bilancio conta anche tre morti e il totale complessivo delle vittime in Sicilia dall’inizio della pandemia è ora di 368. Sale anche il numero delle persone ricoverate: ad oggi siamo a quota 593 (+30 rispetto a ieri) con 72 persone in terapia intensiva (ieri erano 70). Il totale delle persone attualmente positive ha sfondato quota 7 mila (siamo a 7019) con 6426 in isolamento domiciliare e dunque sostanzialmente asintomatica. Si sono registrati anche 130 guariti. Dall’inizio della pandemia si sono registrati in Sicilia 12654 casi. Il numero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore è stato di soli 3252. Significa che oltre l’11% dei tamponi è positivo. In Italia i nuovi casi sono 9.338 (ieri 11.705), a fronte di meno di 98.862 tamponi (ieri 146.541). Nelle ultime 24 ore si registrano 73 vittime (ieri 69).

