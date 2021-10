Coronavirus Sicilia, 30 ottobre. 285 nuovi casi

Coronavirus 30 ottobre. In Sicilia sono 285 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore a fronte di 11.153 tamponi processati. Ieri i nuovi positivi erano 471. L’incidenza scende al 2,5% ieri al 3,7%. L’isola e’ al settimo posto per contagi, al primo c’e’ la Campania con 629 casi, al secondo posto la Lombardia con 574 casi, al terzo il Lazio con 538 casi, al quarto il Veneto con 532 casi, al quinto l’Emilia Romagna con 409 casi e al sesto la Toscana con 287 casi. Gli attuali positivi sono 7.162 con un aumento di 20 casi. I guariti sono 262 mentre si registrano altre 3 vittime, che portano il totale dei decessi a 7.015. Sul fronte ospedaliero sono adesso 318 ricoverati, 3 in meno rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 33 tre in meno rispetto a ieri.

Situazione nelle province:

Palermo con 10 casi, Catania 167, Messina 5, Siracusa 31, Ragusa 1, Trapani 30, Caltanissetta 8, Agrigento 21, Enna, 12.