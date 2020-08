Coronavirus Sicilia: 24 nuovi contagi, uno in provincia di Caltanissetta

In Sicilia nelle ultime 24 ore, su 2.634 tamponi sono risultati positivi al Coronavirus 24 persone, fra loro nessun migrante. Si registrano 24 guariti mentre i ricoverati rimangono in tutto 63, i pazienti in terapia intensiva sono 10 (uno in più rispetto a ieri). Nessun decesso. Dieci nuovi positivi a Catania, 5 a Messina, 4 a Ragusa, 4 a Siracusa e uno a Caltanissetta.

Ecco i dati in dettaglio: ricoverati con sintomi 53 (-1), terapia intensiva 10 (+1), totale ospedalizzati 63 (0), isolamento domiciliare 884 (0), totale attuali positivi 947 (0). Nuovi positivi 24, dimessi/guariti 2.858 (+24). Deceduti 286 (0). Totale casi 4.091 (+24). Tamponi 330.449 (+2.634).

Aggiornamento del ministero della Salute di oggi 25 agosto 2020 sui casi di Coronavirus in Sicilia.