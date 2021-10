Coronavirus Sicilia, 22 ottobre. 400 nuovi casi

Coronavirus 22 ottobre. Sono 400 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 13.733 tamponi processati. Ieri i nuovi positivi erano 286. L’incidenza sale al 2,9% ieri era al 1,8%. L’isola e’ al terzo posto per contagi giornalieri, al primo posto c’e’ la Campania con 450 casi e al secondo posto il Lazio 408 casi. Gli attuali positivi sono 6.695 con un incremento di 13 casi. I guariti sono 381 mentre si registrano altre 6 vittime che portano il totale dei decessi a 6.973. Sul fronte ospedaliero sono adesso 308 ricoverati, 6 ricoverati in meno rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 44 quattro in meno rispetto a ieri.

Contagio nelle singole province

Palermo con 55 casi, Catania 156, Messina 53, Siracusa 47, Ragusa 17, Trapani 17, Caltanissetta 12, Agrigento 12, Enna, 31.