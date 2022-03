Coronavirus Sicilia 17 marzo, 6.230 nuovi casi  

Sono 6.230 i nuovi casi di coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime ventiquattro ore a fronte di 40.754 tamponi processati. L’indice di positività scende di poco rispetto a ieri e si assesta al 15.29%. Le vittime sono 18 mentre i guariti sono 4.460. Attualmente in Sicilia ci sono 231.815 persone positive al covid, + 4.237 rispetto a ieri. In calo i ricoveri in regime ordinario (-6 sul dato di ieri), in aumento quelli in terapia intensiva (+3).

La divisione dei nuovi casi per provincia

Messina 2.127; Palermo 1.512; Catania 966; Agrigento 960; Trapani 784; Ragusa 633; Siracusa 616; Enna 613; Caltanissetta 504.

