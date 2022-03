Coronavirus Sicilia 16 marzo, 6002 nuovi casi  

Sono 6.002 i nuovi casi di coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime ventiquattro ore a fronte di 35.547 tamponi processati. L’indice di positività è al 16.88%. Boom di guarigioni – sono ben 13.388 – che portano il numero degli attuali positivi sull’isola a 227.578 (-5.817 rispetto a ieri). Le vittime sono 29. In calo i ricoveri in regime ordinario (due in meno sul dato di ieri), in leggero aumento quelli in terapia intensiva (+3).

La divisione dei nuovi casi per provincia

Palermo 2.012; Agrigento 1.063; Messina 972; Catania 878; Ragusa 704; Trapani 639; Siracusa 607; Caltanissetta 572; Enna 153

