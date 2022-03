Coronavirus Sicilia 15 marzo, 6.099 nuovi casi  

Sono 6.099 i nuovi casi di coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime ventiquattro ore a fronte di 31.025 tamponi processati. L’indice di positività sale al 19.66%. Sono 24 le vittime registrate mentre i guariti sono 3.919. Attualmente in Sicilia ci sono 233.395 persone positive al covid, +3.293 rispetto a ieri. In aumento i ricoveri in regime ordinario (+22 sul dato di ieri), in calo quelli in terapia intensiva (-6).

I nuovi casi suddivisi per provincia

Palermo 1.369; Messina 1.385; Agrigento 1.244; Catania 756; Siracusa 702; Ragusa 662; Trapani 487; Caltanissetta 452; Enna 179

