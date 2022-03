Coronavirus Sicilia, 11 marzo. 5497 nuovi casi  

Sono 5.497 i nuovi positivi al Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 33.961 tamponi processati e l’indice di positività è al 16,2% (ieri era al 16,1%). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.528 su 34.350 test. Calano di una unità i ricoveri in regime ordinario ma c’è un nuovo ingresso in terapia intensiva. Rispetto a venerdì della scorsa settimana c’è un 126% di casi giornalieri in più anche se c’è da sottolineare che sono stati fatti molti tamponi, il 101% in più. I decessi sono 25 e si riferiscono ai giorni precedenti. Attualmente ci sono 223.672 positivi nell’Isola, di cui 868 ricoverati in regime ordinario, 65 in terapia intensiva e 222.739 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 611.140, mentre i decessi a 9.721. Da inizio pandemia sono state 844.533 le persone contagiate dal Covid in Sicilia.

La suddivisione dei nuovi casi per provincia

a Palermo sono stati registrati 1.697 casi, a Catania 922, a Messina 855, a Siracusa 521 così come a Ragusa, a Trapani 721, ad Agrigento 830, a Caltanissetta 321 e ad Enna 268.

