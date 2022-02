Coronavirus Sicilia 10 febbraio. 7194 nuovi casi

Nelle ultime 24 ore in Sicilia, accertati 7.194 nuovi casi al Covid-19, su 47.519 tamponi processati e l’indice di positività sale al 15,1%. Ieri i nuovi casi erano stati 7.159. E ci sono 25 morti. Emerge dal bollettino diffuso dal Ministero della Salute di giovedì 10 febbraio.

In calo i ricoveri in regime ordinario (-13 sul dato di ieri), stabili quelli in terapia intensiva (stesso dato di ieri). I nuovi casi nelle singole province siciliane: Palermo: 1.319, Catania: 1.422, Messina: 1.828, Siracusa: 785, Ragusa: 575, Trapani: 582, Agrigento: 458, Caltanissetta: 473, Enna: 127.