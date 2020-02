Quarta vittima in Italia per Coronavirus, è un uomo di 84 anni che era stato ricoverato nelle scorse ore all’ospedale di Bergamo. Scuole chiuse in Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna, Friuli e Liguria. Chiusi anche negozi, musei, attività produttive e uffici pubblici. Il caso Coronavirus in Italia allarma tutta l’Europa: Francia, Svizzera e Austria non escludono eventuali contromisure se la situazione dovesse peggiorare.