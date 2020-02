Coronavirus, negativo tampone su paziente al Sant’Elia

Il laboratorio di riferimento regionale per la sorveglianza epidemiologica e virologica del policlinico universitario Paolo Giaccone di Palermo, nel giro di poche ore ha inviato l’esito del tampone per coronavirus effettuato sul paziente ricoverato all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Esito negativo. Il paziente proveniva dalla Lombardia, da una struttura sanitaria e manifestava febbre alta e tosse poi diagnosticati come polmonite. Questi sintomi avevano fatto scattare la procedura prevista per i casi definiti “sospetti”.