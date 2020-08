“C’è chi parla di codicilli, di ordinanza legittima o nulla. Intanto, stanotte si sono confermati 58 positivi a Lampedusa. E altri tamponi arriveranno in giornata per l’esito, al secondo controllo che ho disposto. Ulteriore dimostrazione che la mia ordinanza interviene su materia sanitaria e non sulla politica migratoria. Dal Viminiale attendiamo risposte, non altro. Alle 11 incontrerò la stampa”. Così il Presidente della regione Sicilia in un post sulla sua pagina Facebook.

Mi piace: Mi piace Caricamento...