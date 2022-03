Coronavirus in provincia di Agrigento. 604 nuovi casi  

Sono 604 i nuovi casi di coronavirus registrati in provincia di Agrigento nella giornata del 13 marzo. I tamponi eseguiti sono stati 1.231. Non si registrano nuove vittime e c’è un solo ingresso in ospedale. I guariti sono 369.

Questa la situazione nei comuni in base al report dell’Asp:

Agrigento 1.176 ; Alessandria della Rocca 30; Aragona 165; Bivona 96; Burgio 19; Calamonaci 11; Caltabellotta 27; Camastra 67; Cammarata 111; Campobello di Licata 328; Canicattì 1.407; Casteltermini 288; Castrofilippo 41; Cattolica Eraclea 54; Cianciana 32; Comitini 5; Favara 963; Grotte 136; Joppolo Giancaxio 17; Licata 639; Lucca Sicula 6; Menfi 291; Montallegro 79; Montevago 34; Naro 73; Palma di Montechiaro 597; Porto Empedocle 433; Racalmuto 228; Raffadali 301; Ravanusa 308; Realmonte 113; Ribera 312; Sambuca di Sicilia 32; San Biagio Platani 91; San Giovanni Gemini 133; Sant’Angelo Muxaro 25; Santa Elisabetta 32; Santa Margherita Belice 88; Santo Stefano Quisquina 46; Sciacca 684; Siculiana 130; Villafranca Sicula 23; Nave accoglienza migranti 21.

Sono 32 le persone ricoverate: 12 all’ospedale di Ribera e 20 al San Giovanni di Dio di Agrigento. Quattro persone risultano ricoverate in terapia intensiva a Ribera.

