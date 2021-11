Coronavirus in provincia di Agrigento. 39 nuovi positivi. Report nei comuni

Coronavirus in provincia di Agrigento. I nuovi positivi, riferiti al 20 novembre sono 39. 5 nuovi ricoveri di cui 2 in Terapia intensiva. 13 i guariti e, per fortuna, non ci sono state vittime.

Questa la situazione nei comuni in base al report dell’Asp:

Agrigento 32 positivi (+3) con 2 contagiati che sono ospiti in una comunità d’accoglienza per immigrati; Aragona: 3 (dato stabile); Burgio: 7 (stabile); Camastra 12 (stabile); Cammarata: 3 (stabile); Campobello di Licata: 5 (stabile); Canicattì: 63 (+1); Casteltermini: 8 (stabile); Cattolica Eraclea: 7 (stabile); Comitini: 2 (stabile); Favara: 9 (stabile); Grotte: 14 (+3); Licata: 75 (-3); Montevago: 1 (stabile); Menfi: 7 (+1). Boom di contagi a Naro che è passata da 49 a ben 63 positivi.

Palma di Montechiaro: 2 (stabile); Porto Empedocle: 15 (stabile); Racalmuto: 3 (stabile); Raffadali: 49 (+2); Ravanusa: 5 (stabile); Realmonte: 8 (stabile); Ribera: 8 (+2); Sambuca di Sicilia: 5 (stabile); San Giovanni Gemini: 1 (stabile); Santa Elisabetta: 1 (+1); Santa Margherita di Belice: 2 (+1); Sant’Angelo Muxaro: 3 (stabile); Sciacca: 28 (+1).

Sono 10 (stabile) i migranti attualmente in quarantena sulle navi di accoglienza in rada dell’Agrigentino.

Sono “Covid free” Alessandria della Rocca, Bivona, Calamonaci, Caltabellotta, Castrofilippo, Cianciana, Joppolo Giancaxio, Lucca Sicula, Montallegro, San Biagio Platani, Santo Stefano Quisquina, Siculiana e Villafranca Sicula.