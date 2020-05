Coronavirus, FASE 2: ecco l’autodichiarazione valida in Sicilia

Pubblicato dalla Regione Siciliana il modello dell’autocertificazione per la Fase 2 valido solo per il territorio dell’Isola. Si tratta di una versione diversa da quella valida per il territorio nazionale, con l’adeguamento alle ordinanze del governatore Musumeci.

Nel modulo valido solo per il territorio siciliano, fra le varie voci compare anche quella sul trasferimento stagionale nelle seconde case, una misura che viene applicata solo in Sicilia.

Da oggi infatti viene consentito alle famiglie di potersi recare nelle seconde case, anche in Comuni diversi da quello di residenza, a patto che non facciano la spola con la principale abitazione, ma vi rimangano per l’intera stagione.