Coronavirus 9 maggio. Sicilia 494 casi. Italia 8.292

Coronavirus 9 maggio. In Sicilia sono 494 i nuovi contagi. Si contano purtroppo altri 14 morti nel reparti di Terapia intensiva degli ospedali siciliani. Era da almeno due mesi che la Sicilia non registrava un numero così basso di nuovi positivi, anche se va detto che il dato risente certamente del consueto calo di tamponi che si registra nel weekend. Sono stati infatti solo 14.337 i test antigenici e molecolari processati dal sistema sanitario regionale nelle ultime 24 ore (più di 10.000 in meno rispetto a ieri) con una incidenza del 3,4%, in leggero aumento rispetto a ieri. Con i nuovi 494 casi registrati oggi il numero degli attuali positivi in Sicilia – in virtù anche delle guarigioni – è oggi di 22.145 (ieri erano 22.630), di cui 21.035 in isolamento domiciliare (ieri erano 21.495), 974 ricoverati in ospedale con sintomi da Covid (ieri erano 995) e 136 ricoverati gravi in reparti di Terapia Intensiva (erano 140) con 4 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 3). I casi totali di coronavirus dall’inizio della pandemia in Sicilia hanno invece raggiunto quota 215.827 (ieri erano 215.333), le guarigioni sono 188.122 con ben 965 pazienti dimessi o guariti nelle ultime 24 ore, mentre le vittime con le ultime 14 sono arrivate a 5.560.

A livello provinciale, sono sempre Palermo e Catania le due zone che fanno registrare il maggior incremento di nuovi positivi. Sono 108 i nuovi casi a Palermo e provincia, 103 a Catania, 78 a Messina, 68 a Ragusa, 59 a Caltanissetta, 40 a siracusa, 19 a Trapani, 15 ad Agrigento e 4 a Enna.

In Italia

Sono 8.292 i positivi al test del coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 10.176. Sono invece 139 le vittime in un giorno, in calo rispetto alle 224 di ieri.

Con quelli di oggi diventano 4.111.210 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 383.854 (-6.266), 366.242 le persone in isolamento domiciliare.

Sono 226.006 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 338.436. Il tasso di positività è del 3,7%, in leggero rialzo rispetto al 3% di ieri.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia sono 2.192, in calo di 19 unità rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 103 (ieri 110). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 15.420 persone, in calo di 379 unità rispetto a ieri.

I dimessi/guariti sono 3.604.523 con un incremento di 14.416 unità nelle ultime 24 ore.

La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è la Lombardia (1.326), seguita da Campania (1.233), Lazio (788), Emilia-Romagna (650) e Puglia (646).