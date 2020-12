Coronavirus, 9 dicembre: Sicilia 753 nuovi positivi. Italia 12.756

Covid Sicilia, 9 dicembre, sono 753 i nuovi positivi rilevati nelle ultime 24 ore, i tamponi processati sono stati 7.013: il tasso di positività torna a calare e si porta al 10,7%. Si mantiene stabile il numero delle vittime, oggi sono 34, mentre si registrano 1.627 guariti. Con i nuovi casi sono 38.647 gli attuali positivi, con un decremento di 908 casi rispetto a ieri. Di questi 1.572 sono i ricoverati (uno in meno rispetto a ieri): 1.374 pazienti in regime ordinario e 198 (-1) in terapia intensiva. In isolamento

domiciliare ci sono 37.075 persone. I guariti sono 1627. La distribuzione dei nuovi contagi per province vede a Catania 347, Palermo 212, Messina 38, Ragusa 66, Trapani 8, Siracusa 26, Agrigento 9, Caltanissetta 37, Enna 10.

Scendono oggi i casi nuovi di positività al Covid in Italia, 12.756 rispetto ai 14.842 di ieri. E scende anche il numero dei decessi delle ultime 24 ore, sono stati 499 quando ieri erano stati 634, per un totale di 61.739 dall’inizio dell’epidemia. ‘Boom’ di pazienti guariti o dimessi, altri 39.266 (ieri erano stati 25.497), per un totale di 997.895. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Si riduce il numero degli attuali positivi, -27010, per un totale di 710.515, mentre con i nuovi casi di oggi il totale delle persone colpite da coronavirus è di 1.757.394 unità.

Continua a scendere il numero dei malati Covid ricoverati nelle strutture ospedaliere. I ricoveri ordinari delle ultime 24 ore, secondo il bollettino diffuso dal ministero della Salute, sono stati -428 (ieri -443) per un totale di 29.653. In calo anche le terapie intensive, che hanno segnato un -25 (ieri -35) per un totale di 3.320 pazienti. I nuovi ingressi sono stati 152, in calo rispetto a ieri (192). I pazienti in isolamento domiciliare sono 677.542 (-26.557 rispetto a ieri).