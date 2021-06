Coronavirus 8 giugno. Sicilia 337 nuovi casi. Italia 1.896

Coronavirus 8 giugno. Sono 337 i nuovi casi registrati in Sicilia nelle ultime ventiquattro ore su 22.004 tamponi processati (ieri erano 156 ma con meno di 10 mila tamponi). Il tasso di positività è 1.53% , in leggero calo rispetto a ieri. Sale il numero delle vittime: 12 nelle ultime ventiquattro ore. I guariti sono 502. Gli attuali positivi sono 7.706, -177; Dei casi totali la stragrande maggioranza, 176, sono riferibili alla provincia di Catania. I ricoverati con sintomi sono 368, 42 in terapia intensiva; 22.004 i tamponi effettuati.

La suddivisione dei nuovi casi per provincia

Catania 176 casi, poi Agrigento 56, Palermo 25, Messina 23, Caltanissetta 20, Siracusa 12, Ragusa 16, Trapani 8, Enna 1 .

In Italia

Sono 102 i morti per il Covid registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 65). I positivi sono stati 1.896, in lieve aumento rispetto ai 1.273 di ieri, secondo i dati del ministero della Salute. Il tasso di positivita’ al Covid e’ sceso per la prima volta da diversi mesi solo la soglia dell’1%: secondo quanto emerge dai dati del ministero della Salute, e’ oggi allo 0,8% (ieri era dell’1,5%). Sono 220.917 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 84.567. La regione con piu’ casi odierni e’ la Sicilia (+337), seguita da Lombardia (+291), Campania (+251), Lazio (+139), e Puglia (+134).