Coronavirus 7 luglio. Sicilia 109 nuovi positivi. Italia 1.010

Coronavirus 7 luglio. Sono 109 i nuovi casi registrati in Sicilia su 10.891 tamponi, il tasso di positività è all’1%. Due le vittime e 228 i guariti. Mercoledì scorso i casi erano stati 142 su 15.381 tamponi e un tasso dello 0,92%. Si conferma quindi l’inversione di tendenza con il calo dei contagi ormai terminato e la conseguente risalita: negli ultimi 7 giorni si registra sull’Isola un +9% per quanto riguarda i casi Covid registrati. Continua invece il calo dei ricoveri ospedalieri: sono 129 i pazienti positivi negli ospedali siciliani, 8 in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva sono occupati 19 posti letto (+1) con un solo ingresso in rianimazione nelle ultime 24 ore.

Questa la suddivisione dei nuovi casi per provincia: Palermo 24, Caltanissetta 23, Enna 21, Catania 16, Siracusa 10, Agrigento e Trapani 7, Messina 1. Nessun nuovo contagio in provincia di Ragusa. I positivi al Covid presenti sull’Isola sono adesso 3.357.

In lieve risalita il numero di nuovi casi di coronavirus in Italia: oggi sono 1.010, contro i 907 di ieri. Il numero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore è stato di 177.977. Il numero di decessi è oggi 14, contro i 24 di ieri, portando a 127.718 il totale di vittime dall’inizio dell’epidemia. In calo i ricoveri, sia nei reparti ordinari che in terapia intensiva: i primi sono 1.234 (ieri erano 1.271), i secondi sono 180 (ieri 187) con 8 nuovi ingressi (ieri erano risultati 11).

Il numero di persone attualmente positive in Italia sono 41.840; il totale di persone guarite dimesse sale a 4.096.156 (ieri 4.094.421). Le persone in isolamento domiciliare sono oggi 40.426 (ieri 41.121). Sono i dati contenuti nel report del Ministero della Salute, Istituto superiore di sanità, Regioni e Province autonome.