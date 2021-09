Coronavirus 6 settembre. Sicilia 943 casi. Italia 3.361

Coronavirus 6 settembre. In Sicilia sono 943 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore su 12.804 tamponi, con un tasso di positività del 7,4%. Si conferma dunque la discesa della curva epidemiologica, con un -41% di casi rispetto a lunedì scorso e con più tamponi effettuati. In calo l’incidenza ogni 100 mila abitanti che adesso è a quota 164. Si registrano altre 10 vittime mentre i guariti sono 444. Negli ospedali cresce il numero di pazienti ricoverati in area medica: sono 855 in tutto, 10 in più rispetto al bollettino di domenica, mentre resta stabile il numero di posti letto occupati in terapia intensiva, pari a 120. In calo il numero di ingressi giornalieri in rianimazione: sono stati 6 nelle ultime 24 ore.

Questa la suddivisione per provincia dei nuovi casi: Catania 261, Messina 249, Palermo 179, Siracusa 80, Trapani 53, Caltanissetta 46, Enna e Ragusa 37, Agrigento 1.

Ancora in calo la curva epidemica in Italia. I nuovi casi Covid nelle 24 ore sono 3.361, contro i 4.257 di lunedì scorso, segno di un trend discendente su base settimanale che prosegue da 7 giorni. I tamponi sono 134.393 e il tasso di positività è al 2,5%. I decessi sono 52 (ieri 49), per un totale di 129.567 vittime dall’inizio dell’epidemia. In lieve calo le terapie intensive, due in meno (ieri +3) con 32 ingressi del giorno, e sono 570 in tutto, mentre i ricoveri ordinari aumentano di 86 unità (ieri +12), 4.302 in tutto.

La regione con più casi odierni è ancora la Sicilia, seguita a distanza da Emilia Romagna (+513), Toscana (+313), Lazio (+295), Veneto (+274), e Lombardia (+177). I casi totali salgono così a 4.574.787. I guariti sono 3.977 (ieri 5.602), per un totale dall’inizio della pandemia di 4.309.200. Il numero delle persone attualmente positive cala per il secondo di fila, 682 in meno, (ieri -337), e sono 136.020 in tutto, di cui 131.148 in isolamento domiciliare.