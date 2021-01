Coronavirus, 6 gennaio. Sicilia 1692 nuovi positivi e 29 morti. Tasso di positività tra i più elevati in Italia

Coronavirus, 6 gennaio. Sale ancora il numero dei contagi in Sicilia: nelle ultime 24 ore sono stati diagnosticati 1.692 nuovi casi di covid e 29 morti. Sale anche il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva: 194, quattro in più rispetto a ieri.

Il dato del 6 gennaio conta anche 1.350 guariti e dunque ad oggi il totale dei positivi è di 37.739 persone (36.739 dei quali in isolamento domiciliare). I 1.692 casi sono stati riscontrati su 9.767 tamponi e il tasso di positività è stato dunque del 17,3% (uno dei più alti del Paese). La situazione nelle province siciliane:

Catania: 29.688 casi totali (449 nuovi casi)

Palermo: 27.513 (485)

Messina: 11.942 (207)

Ragusa: 7.174 (61)

Trapani: 6.667 (82)

Siracusa: 6.195 (193)

Caltanissetta: 4.385 (91)

Agrigento: 4.138 (73)

Enna: 3.504 (51)

In Italia nella ultime 24 ore sono stati registrati 20.331 nuovi casi con 548 morti (e totale che sale a 76.877). Il tasso di positività è dell’11,38%.