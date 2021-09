Coronavirus 5 settembre. Sicilia 1.024 nuovi casi. Italia 5.315

Coronavirus 5 settembre. Sono 1.024 i nuovi casi registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 14.242 tamponi processati e l’indice di positività è salito al 7,2% (ieri 6,6%). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.200 i nuovi casi su 18.260 tamponi processati. Tre i ricoveri in terapia intensiva nelle ultime 24 ore, mentre scendono (-3) quelli in ricovero ordinario. I decessi comunicati sono 10 ma la Regione precisa che 4 si riferiscono alla giornata di ieri, 5 al 3 settembre e 1 al 2 settembre. I guariti in un solo giorno sono stati 837. Rispetto a domenica della scorsa settimana si registra un 25% in meno di casi giornalieri, malgrado un 5% in più di tamponi processati.La Sicilia rimane ancora prima per numero di nuovi contagi. Attualmente nell’Isola ci sono 28.462 positivi, di cui 845 ricoverati in ospedale (ordinario), 120 in terapia intensiva e 27.497 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 247.552, mentre i decessi a 6.445.

A livello provinciale, Palermo registra 379 nuovi casi (prima a livello nazionale), Catania 139, Messina 12, Siracusa 158, Ragusa 107, Trapani 70, Caltanissetta 88, Agrigento 50 ed Enna 21. Il numero dei nuovi positivi in provincia di Palermo è poco meno di quello di tutta la regione Campania che ne ha 394 e della Lombardia che ne registra, invece, 404.

A livello nazionale, sono 5.315 i nuovi positivi ai test Covid, ieri erano stati 6.157. Sono invece 49 le vittime in un giorno, rispetto alle 56 di ieri. Sono 259.756 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, ieri erano stati 331.350. Il tasso di positività è del 2%, rispetto al 1,8% di ieri. Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.571.440, i morti 129.515. I dimessi e i guariti sono invece 4.305.223, con un incremento di 5.602 rispetto a ieri, mentre gli attuali positivi sono 136.702, con un decremento di 337 casi nelle ultime 24 ore.