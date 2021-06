Coronavirus 5 giugno. Sicilia 234 nuovi casi. Italia 2436

Coronavirus 5 giugno. Sono 234 i nuovi casi registrati in Sicilia nelle ultime ventiquattro ore su 15.110 tamponi processati. Il tasso di positività è 1.55%, in calo rispetto a ieri. Le vittime sono 8 (che portano il totale dei decessi sull’isola a quota 5.871). Le guarigioni registrate sono 649. Attualmente in Sicilia ci sono 7.895 positivi (-423 nelle ultime ventiquattro ore). In calo anche i ricoveri -13.

La suddivisione dei nuovi casi per provincia

Catania 77; Agrigento 41; Ragusa 37; Palermo 28; Messina 23; Enna 10; Siracusa 9; Trapani 7; Caltanissetta 2.

Prosegue anche il calo della curva epidemica in Italia. I nuovi casi nelle ultime 24 ore sono 2.436, contro i 2.557 di ieri ma soprattutto i 3.351 di sabato scorso. Con 238.632 tamponi, 18 mila meno di ieri, tanto che il tasso di positività scende leggermente dall’1,1% all’1%, valore più basso dell’anno.

I decessi sono 57 (ieri 73), per un totale di 126.472 vittime dall’inizio dell’epidemia. Sempre in discesa i ricoveri, con le terapie intensive che sono 48 in meno (ieri -56) con 20 ingressi del giorno, e sono 788 in tutto, mentre i ricoveri ordinari calano di 295 unità (ieri -229), 5.193 in tutto.