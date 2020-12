Coronavirus, 5 dicembre: Sicilia 1240 nuovi positivi e 34 decessi. Italia 21.052 nuovi casi

Coronavirus in Sicilia, 5 dicembre. I nuovi positivi sono 1.240 ma i tamponi sono stati quasi 11.000. Il numero dei decessi è aumentato di 34 unità mentre tende a diminuire il numero dei ricoverati.

Questo il quadro completo dei dati del Ministero:

Attuali positivi: 39.540 (+190)

Deceduti: 1.723 (+34)

Dimessi / guariti: 29.204 (+1.016)

Ricoverati totali: 1.615 (-32)

Ricoverati in terapia intensiva: 215 (-1)

Totale casi: 70.467 (+1.240)

Tamponi: 1.013.714 (+10.875)

In Italia sono 21.052 i nuovi casi di Coronavirus per un totale dall’inizio dell’emergenza sanitaria di 1.709.991 contagiati. Si registrano in un giorno 662 decessi covid, ieri erano stati 814, per un totale di 59.514 vittime dall’inizio dell’epidemia. I guariti in totale sono invece 896.308 (+23.923). I casi attualmente positivi sono 754.169. Di questi, 30.158 sono i pazienti ricoverati in ospedale con sintomi e 3.517 quelli in terapia intensiva. Complessivamente i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati 194.584. La Regione con più casi positivi su base giornaliera è la Lombardia con 3.148.