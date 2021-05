Coronavirus, 4 maggio. Sicilia 902 nuovi positivi. Italia 9.116

Coronavirus, 4 maggio. Sono 902 i nuovi positivi in Sicilia, su 32.557 tamponi processati, con una incidenza del 2,8%, in calo rispetto a ieri. La Regione e’ quarta per numero di contagi giornalieri. Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 25 e portano il totale a 5.468. Il numero degli attuali positivi e’ di 24.823 con decremento di 132 casi. I guariti oggi sono 1.009. Negli ospedali i ricoverati sono 1.312, 26 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 160, nessuna differenza rispetto a ieri.

La distribuzione tra le province

Palermo con 246 casi, Catania 361, Messina 50, Siracusa 75, Trapani 50, Ragusa 0, Caltanissetta 18, Agrigento 88, Enna 14.

In Italia

Sono 9.116 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati , 5.948. Sono invece 305 le vittime in un giorno. Sono 315.506 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 121.829. Il tasso di positivita’ e’ del 2,9%% (ieri era al 4,9%, quindi il 2% in piu’). I pazienti ricoverati terapia intensiva per il Covid in Italia sono 2.423, in calo di 67 unita’ rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 136 (ieri 121). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 18.176 persone, in calo di 219 unita’ rispetto a ieri.